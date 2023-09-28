Mine Tugay'dan dans şov! Ünlü güzelin o anları viral oldu!

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle sosyal medya hesabında yaptığı her paylaşımla, magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başaran oyuncu Mine Tugay, son olarak dans ettiği anların videosunu sevenlerinin beğenisine sundu.

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Medcezir dizisi ile adını duyuran ve sonrasında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Zalim İstanbul gibi pek çok yapımda yer alan Mine Tugay, son olarak başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda Defne karakterine hayat vermişti.