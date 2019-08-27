Mini otomobillerin 60. yaşında, tutkunlarının fotoğrafları

Bir simgeye dönüşen ve tutkunlarını yaratan Mini, 60'ıncı yılını kutlarken, Mini tutkunu BBC okuyucularının fotoğraflarını derledik.

BMC'de Sir Alexander Issigonis tarafından tasarlanan Mini otomobilleri büyük bir yıldıza dönüştü, özellikle de Italian Job (İtalyan İşi) gibi filmlerle.

Ancak değişmeyen bir şey var: Mini otomobiller hala Oxford'da BMW tarafından imal ediliyor. Mini severler, gözde otomobillerinin 60. yılında tutkularının fotoğraflarını paylaştı.

Lincoln'den Chris Moss'un bir değil, altı Mini otomobili var. En eskisi ise 19962 model Wolseley Hornet (en sağdaki).

Moss, Mini'yi çok sevdiğini ve tutkusunun "külüstür" bir Mini'yi alıp, elden geçirecek kadar para biriktirmeyi başardığı 17 yaşında başladığını söylüyor.

Chris Moss "Zamanımın, paramın çoğunu otomobiller üzerinde çalışmaya harcadım. Bu ucuz bir bir hobi deği ama bir şeyi sevdiğinizde buna değiyor." diyor.

Sarah Nicoll, hem annesinin hem de babasının Mini sahibi olduğu bir evde büyüdü, dolayısıyla kendisininkini satın alması sadece bir zaman meselesiydi.

Hawaii mavisi Gerry ve kırmızı Eddie'yle başlayan Sarah ve eşi geçen yıl bir Mini tutkunları grubu kurdu.

Jack ve kız arkadaşı Ria sarı Mini'nin sahibi.

Jack Parker ve kız arkadaşı Ria, geçtiğimiz günlerde Leicestershire'daki Mini In The Park etkinliğine katıldılar.

Dört yıldır Mini kullanan Jack "Çok sayıda yeni insanla tanıştığımdan, birçok otomobil etkinliğine katıldım. Müthiş bir insan topluluğu" diyor.

Tom, Mini otomobilinin bir stresten kurtulma yöntemi olduğunu söylüyor

Tom Shorrock 16 yaşındayken elektrikçi çıraklığına başladığında, ilk Mini otomobilini almak için çok sıkı para biriktirmek zorunda kalmış.

İlk Mini otomobilinin turuncu ve siyah tavanlı olduğunu, içinin de aynı renkte olduğunu söylüyor.

Tom yıllar sonra markayı hala çok seviyor ve otomobilini kullanmanın stresten kurtulma yöntemi olduğunu anlatıyor.

"Minileri sohbet başlattığı, insanların başlarını çevirip bakmasını sağladığı ve sürerkenki duygusu için seviyorum" diyor.

Bu Mini'nin sahibi Steve Brown ise "İyi hissettiren bir otomobil" diyor.

Jay ve June'un kızı Willow, ailenin klasik otomobiline olan sevgisini devam ettiriyor.

Jay, geçmişte Cooper S ve John Cooper Works modellerine sahip olmuş.

"Üniversite yıllarında bir Cooper ile test sürüşü yaptım ve aşkım o zaman başladı" diyor.

Bristol'daki Uluslararası Mini etkinliğinde çok çeşitli Mini otomobiller sergilendi.

Etkinliğe Minilerle birlikte aralarında Mr. Bean'in de bulunduğu bazı ünlü dostları da katıldı.

Tabii ki doğumgünü etkinliği pastasız olmazdı, bu keki Venezualalı Mini bir Mini tutkunu yapıp, Instagram'da paylaştı.

Mini tutkusu o kadar geniş bir alana yayıldı ki, Mini tutkunu Dilina Liyanage, Sri Lanka'da dostlarıyla bu fotoğrafı paylaştı.

Ve nihayet bu fotoğraf da, Mini'nin hangi boyutta olursa olsun sevilebileceğini gösteriyor.

Derleme: Bernadette McCague, BBC News.