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        Haberler Gündem Minibüs bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Minibüs bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Bursa'da iki arkadaş bisiklete birlikte binmişlerdi... Minibüsün çarpması ile biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 00:26 Güncelleme: 10.02.2024 - 00:26
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        Minibüs bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Bursa’da yola aniden çıkan bisiklete yolcu minibüsü çarptı. Kazada, bisiklet üzerinde bulunan 2 arkadaştan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

        Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Mümin Gençoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilyayla Sokak’tan Mümin Gençoğlu Caddesi’ne aniden çıkan bisiklet sürücüsü B.A (16) ve arkadaşı, seyir halinde olan yolcu minibüsünün çarpmasıyla savruldu.

        Fotoğraf: İHA

        ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Çarpmanın etkisiyle, B.A ve arkadaşı başına aldığı darbeyle kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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        Sağlık görevlileri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk etti. Bisiklet sürücüsü B.A., doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, arkadaşının ise hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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