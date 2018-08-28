İstanbul Ataşehir TEM otoyolu üzerinde seyir halindeki Abdulmuttalip İmre'nin kullandığı minibüs, otoyolun bağlantı kavşağında geri manevra yapmak isterken, arkadan gelen Adem Güner idaresindeki TIR ile çarpıştı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, bariyerlere çarpıktan sonra TIR'ın önünde bir süre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre kazada minibüste bulunan ve isimleri belirlenemeyen biri çocuk 13 kişi yaralandı. Minibüsten yola savrulan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı TEM otoyolunda ulaşım bir süre bağlantı yolundan sağlandı. Minibüste bulunanların Erzurum'dan, hasta ziyareti için Arnavutköy'e geldikleri ve ziyaretlerinin ardından geri dönmek üzere kazadan yarım saat önce yola çıktıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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