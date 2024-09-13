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        Haberler Gündem 3. Sayfa Minibüs şoförü başından vuruldu! | Son dakika haberleri

        İzmir'de bir minibüs şoförü silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        İzmir'de bir minibüs şoförü aracında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 09:56 Güncelleme: 13.09.2024 - 09:56
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        Minibüs şoförü başından vuruldu!
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        İzmir'in Bornova ilçesinde minibüs şoförü, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Alsancak-Bornova hattında minibüste çalışan şoför Doğukan Akgün'ü (28) Evka 3 Mahallesi'ndeki dolmuş durağındaki aracında hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede tabancayla vurulmuş haldeki Akgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cinayet şüphesini de değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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