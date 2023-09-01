Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Minibüs şoförü tartıştığı sürücüyü bıçakladı!

        Minibüs şoförü tartıştığı sürücüyü bıçakladı!

        İzmir'in Buca ilçesinde yol verme nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförünün araç sürücüsünü bıçakladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:10 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkunç olay! Minibüs şoförü sürücüyü bıçakladı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de olay, dün saat 14.30 sıralarında Buca ilçesi Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari aracın sürücüsü ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü F.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        KAPIYI AÇIP TEKME ATTI VE BIÇAKLADI

        İHA'da yer alan habere göre eline aldığı bıçakla araçtan inen F.B. önce hafif ticari aracın kapısını açıp sürücüye tekme attı, ardından ise bıçakla yaraladı.

        REKLAM

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yaralı araç sürücüsü Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, yaşanan korku dolu anlar ise anbean vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, minibüs sürücüsü F.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

        MİNİBÜS TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

        Minibüs trafikten men edilirken, gözaltına alınan saldırganın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Prigojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Kardeşini öldüren kişiyi, sokak ortasında öldürdü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gruplarda!
        "Avrupa'da hayallerimiz var!"
        "Avrupa'da hayallerimiz var!"
        Kartal'ı Abou uçurdu!
        Kartal'ı Abou uçurdu!