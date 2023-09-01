Minibüs şoförü tartıştığı sürücüyü bıçakladı!
İzmir'in Buca ilçesinde yol verme nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförünün araç sürücüsünü bıçakladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
İzmir'de olay, dün saat 14.30 sıralarında Buca ilçesi Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari aracın sürücüsü ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü F.B. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
KAPIYI AÇIP TEKME ATTI VE BIÇAKLADI
İHA'da yer alan habere göre eline aldığı bıçakla araçtan inen F.B. önce hafif ticari aracın kapısını açıp sürücüye tekme attı, ardından ise bıçakla yaraladı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Yaralı araç sürücüsü Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, yaşanan korku dolu anlar ise anbean vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, minibüs sürücüsü F.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
MİNİBÜS TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Minibüs trafikten men edilirken, gözaltına alınan saldırganın emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.