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        Haberler Gündem Trafik Minibüs, yolcu otobüsüne çarptı: 18 yaralı

        Elazığ'da minibüs, yolcu otobüsüne çarptı: 18 yaralı

        Elazığ'da, Diyarbakır'dan Malatya'ya giden tur minibüsünün yolcu otobüsüne çarptığı kazada, 18 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 12:05 Güncelleme: 10.09.2023 - 12:05
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        Elazığ'da minibüsün yolcu otobüsüne çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.

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        Elazığ-Malatya kara yolunun 21. kilometresi Gözeli Kavşağı'nda, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsüne, Diyarbakır'dan Malatya'ya giden tur minibüsü yan yoldan çıkarak çarptı.

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        Kazada, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

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        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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        #Elazığ Haberleri
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