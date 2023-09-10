Elazığ'da minibüs, yolcu otobüsüne çarptı: 18 yaralı
Elazığ'da, Diyarbakır'dan Malatya'ya giden tur minibüsünün yolcu otobüsüne çarptığı kazada, 18 kişi yaralandı
Elazığ'da minibüsün yolcu otobüsüne çarpması sonucu 18 kişi yaralandı.
Elazığ-Malatya kara yolunun 21. kilometresi Gözeli Kavşağı'nda, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsüne, Diyarbakır'dan Malatya'ya giden tur minibüsü yan yoldan çıkarak çarptı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.