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Minibüsle getirdikleri göçmenleri sokak ortasında bıçakladılar, o anlar kamerada

Esenyurt’ta göçmen kaçakçıları ile kaçak göçmenler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı. O anlar kameraya yansıdı

Minibüsle getirdikleri göçmenleri sokak ortasında bıçakladılar, o anlar kamerada
İHA

Esenyurt’ta göçmen kaçakçılarıyla, minibüsle getirdikleri yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olay sonrası araçlarına binip kaçarken yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 04.00 saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, göçmen kaçakçılığı yapan bir grup şahıs, minibüs ile getirdikleri yabancı uyruklu kişileri sokağa bıraktı. Daha sonra çıkan bir anlaşmazlık sonucu yabancı uyruklular ile şüpheliler tartışmaya başladı. Yaşanan kavgada sinirler gerilirken, şüpheli şahıslar, göçmenleri ellerindeki kesici aletlerle saldırarak bıçakladı. Şahıslar aceleyle minibüslerine binerek kaçarken kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konu ile ilgili emniyet güçlerinin harekete geçmesi sonrası şüpheliler Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilişkin konuşan bir vatandaş, "Saat 04.00 sıralarında iki araç buraya geldi. Şahısları tanımıyorum. Burada yabancı uyruklularla tartıştılar ve kavga ettiler. 3 kişi bıçakladılar. Daha sonra arabaya binerek gittiler. Polisler ve ambulans ekipleri geldi. Olayın ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Olay hakkında konuşan bir mahalleli ise, "Şahısların aralarında ne olduğunu bilmiyorum. Birbirlerine girdiler ve birbirlerini bıçakladılar. Yabancı uyruklularmış. Polis ekipleri geldi. Kişiler kaçmış" ifadelerini kullandı.
Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan kavga anı çevrede bulunan işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsten inen şüphelilerin yabancı uyruklu şahıslarla birbirlerine girmesinin ardından şahısları bıçakladığı ve araca binerek kaçtığı görülüyor.

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