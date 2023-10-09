Bursa'da bir yolcu ile minibüs şoförü arasında çıkan tartışma, Artvin'deki SMA'lı Deniz Günay'a umut oldu.

DHA'nın haberine göre minibüs şoförü Erdal A.'nın (50) yolcu Mazlum Aydemir'i (34) darp etmesine ilişkin dosya, ara bulucuya yönlendirildi. Şikayetçi Aydemir'in 'SMA'lı bir çocuğa yardım etmesi' şartıyla uzlaşmayı kabul ettiği Erdal A., 1,5 yaşındaki Deniz için yürütülen kampanyaya bin TL bağış yaptı.

"KAPILARI KİLİTLEYİP, ÜZERİME YÜRÜDÜ"

Mazlum Aydemir, "İşe gitmek için saat 23.30 sıralarında minibüse bindim. Minibüsün 2 farklı güzergahı vardı. Minibüs kendi güzergahı yerine farklı bir güzergahtan gitti. İneceğim yeri söylediğimde, tekrar geri döndü. Tam bu sırada kendi dikkatsizliğiyle önünden bir araç hızlı geçtiği için kaza yapıyordu. Bunun üzerine 'Vaktinde söylemiyorsunuz' diye bana çıkışınca, kendisine normal güzergahının burası olduğunu söyledim. Bunu deyince daha da sinirlendi. Bu sefer bağırmaya başladı. Tekrar minibüsü çevirdi ve 'Gitmiyorum, ne yapacaksın?' diye çıkıştı. Ben de 'En fazla şikayet ederim' dedim. Bunun üzerine el frenini çekip, kapıları da kilitleyip, üzerime yürüdü. İtiş kakış sırasında bana tokat attı. Ön koltukta gençler vardı, onlar kapıyı açarak inmemizi sağladılar. Sonra polisi aradım ve karakolluk olduk. Sonra savcılık, arabulucuyla halledilebilecek bir mesele olduğu için yönlendirdi. Uzlaşıp, uzlaşmayacağımı sordu. Ben de kendisinden SMA'lı çocuklar için yardımda bulunursa, şikayetimden vazgeçeceğimi söyledim. Kendisi de kabul etmiş zaten" dedi.

"KARŞI TARAF DA HİÇ İTİRAZDA BULUNMADI"

SMA'lı çocuklar için üzüldüğünü anlatan Aydemir, "Benim 5 yaşında kızım ve 1 yaşında oğlum var. Sürekli SMA'lı çocukları görünce içim sızlıyordu. Sürekli bir şeyler yapmak istiyorduk. Ama maddi imkanlarımız nedeniyle az yardım yapabiliyordum. Böyle bir şey de olunca, bunu böyle kullanmak istedim. Karşı taraf da verilen kararı uygun karşıladı. Zaten kendisi de böyle yardımlar yapıyormuş. Hiç itirazda bulunmadan, yardımı yapacağını söyledi. Aslında kötü biri değilmiş. Muhtemelen sabah saatlerinde işe başlayıp, gece yarısına kadar direksiyon sallayınca nevri dönmüş. Böyle bir olayın, böyle bir hayra vesile olmasından dolayı çok mutluyum. Böyle ufak adli vakalarda, bu şekilde uzlaşılıp, SMA'lı çocuklar ya da farklı kurumlara yardım şeklinde çözülebilirse, çok daha iyi olur. Buradan da çağrım olsun herkese, bu şekilde konu kapatılabilir" diye konuştu.