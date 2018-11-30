Edinilen bilgiye göre, Buhara Caddesi üzerinde Yasemin A. (35) geri geri gelen servis minibüsünün altında kaldı. Ferdi Durdu'nun haberine göre, kaldırım ile minibüs arasında sıkışan kadının kurtarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimiyle AFAD ekiplerine bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ve AFAD ekipleri, hummalı bir çalışma sonucu genç kadını kurtardı.

Yasemin A., olay yerindeki ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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