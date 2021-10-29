İHA

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 23 AAS 664 plakalı minibüs, anayol üzerinden karşıya geçmek isteyen Recep Akpınar ve Güllü Kökercün’e çarptı.

İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle her ikisi kişi de metrelerce uzağa savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Akpınar’ın, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar’ın yakını olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.