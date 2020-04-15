Minibüsün tabanında kaçak sigara bulundu - VAN

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Erciş kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.Aramada, minibüsün tabanına yapılan damperli düzenekle zulalanmış 5 bin 900 paket gümrük kaçağı bulundu.Gözaltına alınan sürücü İ.G. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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