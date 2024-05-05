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        Haberler Gündem Güncel Minik Edanur'un ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyede

        Minik Edanur'un ölümü ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyede

        İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer'in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 05.05.2024 - 10:40
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        Edanur'un ölümü: 3 isim adliyede
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        Küçükçekmece'nin Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda, Edanur Gezer'in yaşamını yitirmesiyle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K, kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

        Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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        NE OLMUŞTU?

        Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitmişti.

        Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        İBB DE SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

        İBB olaya ilişkin yaptığı açıklamada, kendi bünyelerinde idari soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

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