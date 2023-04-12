Minik Eylül'ün ardından anneden de acı haber!

DHA

Kayseri'de, 5 yaşındaki Eylül Canyakar'ın öldüğü yangında yaralanan annesi Şerife Canyakar (30) da hayatını kaybetti.. Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi Aksiyum Sitesi'ndeki 11 katlı binanın 6'ncı katında, 10 Nisan'da saat 08.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyüyüp evi kapladığı yangında, dairedeki Eylül Canyakar hayatını kaybetti. Yangında anne Şerife Canyakar ile oğlu Hacı Mehmet Canyakar da yaralandı.

EYLÜL DÜN TOPRAĞA VERİLDİ Binada yaşayanların ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yangında ölen ve otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen Eylül Canyakar'ın cenazesi, işlemlerinin ardından dün mahalle mezarlığında toprağa verildi. YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ Hastanede tedaviye alınan yaralı Şerife Canyakar da sabaha karşı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Canyakar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.