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HaberlerGündem3. SayfaMinik Eymen'in ölümünde şoke eden iddia! - Haberler
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Iğdır'da sulama kanalına düşen minik Eymen'in ölümünde şoke eden iddia!

Iğdır'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki Eymen Efe hayatını kaybetti. Feci olayın ardından, köylülerden Yusuf Yıldız, sulama kanalı çevresindeki çitlerin hırsızlar tarafından çalındığını ve bu nedenle de küçük Eymen'in suya düştüğünü söyledi

Minik Eymen'in ölümünde şoke eden iddia! - Haberler
Minik Eymen'in ölümünde şoke eden iddia!
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DHA

Yaycı köyünde oturan Naciye- Adem Efe çiftinin çocukları Eymen Efe, bugün saat 09.00 sıralarında evlerinin önünde oynarken ortadan kayboldu.

DHA'nın haberine göre, oğlunu göremeyen Naciye Efe, çevrede arama yaptı, sonuç alamayınca da diğer aile bireylerine haber verdi. Arama başlatan aile ve köylüler, küçük Efe´nin evlerinin yakınında bulunan DSİ´ye ait sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine Jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 3 saat sonra, eve yaklaşık 600 metre mesafede su kanalında küçük Eymen´in cansız bedenini buldu.

Ailesi köyde çobanlık yapan Eymen Efe'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Köylülerden Yusuf Yıldız, "Bir anne ve babanın canı yandı. Bunun en büyük nedeni sulama kanalı etrafına devletin örmüş olduğu demir çitlerin hırsızlar tarafından çalınması. Yanan canlar bizim canlar. Bu çalınan demirlerin kontrol edilmesi lazım. Bu demirlerin yapımı trilyonlara mal oluyor ama hırsızlar tarafından hurdacılara beş kuruşa satılıyor. İhmal yüzünden bir ailenin evine ateş düştü" diye konuştu.

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