

Mustafa Uc'un haberine göre, öğrencinin bu davranışı üzerine duygulanan öğretmen Handan Metin, bu olayı çevresindekilere anlattı. Hiranur’un davranışı sosyal medyada yapılan paylaşımlarla kısa sürede birçok kişi tarafından öğrenildi ve herkesi duygulandırdı. Hiranur, "Öğretmenim demişti ki Türkiye hecelere ayrılmaz. Ben de o zaman ayırmamıştım. Öğretmenim de o zaman beni tebrik etmişti. Ailem de sevindi buna. Benimle gurur duydular. Öğretmenim bana sarıldı. Arkadaşlarım da beni tebrik ettiler. Gurur duydular" dedi.

"VATAN MİLLET SEVGİSİ ÇINAR OLDU"



Öğrencisinin bu davranışı üzerine duygulandığını ve ağladığını anlatan öğretmen Handan Metin, “Çok aşırı derecede gururluyum. Meslek hayatımın ilk yıllarından beri hep söylemişimdir; akademik başarı ikinci plandadır. Önce milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirmek gerektiğini savunmuşumdur. Çok şükür ben bu günleri görüyorum. Çocuklarımın kalbine ektiğim vatan millet sevgisi, bayrak sevgisi tohumlandı, büyüdü, koskoca bir çınar oldu. Öğrencim adına da gururluyum. Kendi adıma da gururluyum” diye konuştu.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk de Hiranur'a çeşitli hediyeler verdi.