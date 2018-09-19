Minikler ‘Biz Çöp Değiliz’ sergisi ile çevre kirliliğine dikkat çekiyor

Çekmeköy’lü çocuklar ‘Biz Çöp Değiliz’ sergisi ile çevre kirliliğine dikkat çekiyor.



Tamamı atık malzemeler kullanılarak yapılan ürünlerden oluşan sergi, ileri dönüşüm, çevre kirliliği ve geri dönüşüm alanlarında farkındalığı arttırarak çöplere farklı bakmanızı sağlayacak.



Gamze Devrim Cücenoğlu’nun önderliğinde İleri Dönüşüm atölyesi’nin öğrencilerinin yaptığı ürünler Çekmeköy Şeffaf Mutfak Festivali’nde sergilenecek.



Gün boyu sürecek ileri dönüşüm çocuk atölyeleri ile festivale katılanların ürün yapmasına da olanak sağlayacak olan sergi, 21-23 Eylül tarihleri arasında Çekmeköy Belediyesi’nin bahçesinde kurulacak olan festival alanında görülebilir.



İLERİ DÖNÜŞÜM NEDİR?

Kullanılmayan veya atılacak durumda olan eşyaların, bir değer katılarak dönüştürülmesi ve yeniden kullanılmasıdır.



GAMZE DEVRİM CÜCENOĞLU kimdir?

‘İleri Dönüşüm Atölyesi’ kurucusu. Yaşadığı çağa karşı hissettiği bireysel sorumluluğu nedeni ile 17 yıl yapımcı ve yönetici olarak çalıştığı medya sektöründen ayrılarak ileri dönüşüm üzerine çalışmalara başladı.

Belediyelerle işbirliği içerisinde ileri dönüşüm çocuk atölyeleri düzenlemekte, vakıf, dernek ve okullarla ortak çalışmalar yürüterek geri/ileri dönüşüm farkındalığın artırılması için çalışmaktadır.

Plastikten tekstile, tahtadan metale atığın her çeşidini kullanarak mobilyalar, aydınlatmalar, minyatür bahçeler, ayakkabı, çanta, takı tasarımları, kolajlar ve yerleştirmeler yapmaktadır.

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