Minikler ramazanın manevi ruhunu

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, zamanlarını evlerinde geçiriyor. Ramazan ayının manevi havasını evlerine taşımak isteyen kimi çocuklar, anne ve babalarının yardımıyla bir "Ramazan köşesi" oluşturdu. Bu köşeye renkli kartonlarla "Hoşgeldin Ramazan" yazan minikler, oruç ve namaz takvimini de yapıştırdı. Kartondan minareler, resimler ve çeşitli süslemeler de ramazan köşesindeki yerini aldı.Çocuklar köşelerine koydukları sadaka kutusuna harçlıklarının bir kısmını atarak yardımlaşma ve dayanışma konusunda bilinçlendi. Dua kutusuna not kağıtlarına yazdıkları duaları atan minikler, şükür kutusuna da sahip oldukları şeyler için notlar yazıp Allah'a şükretti.- "Camiye gidemediğimiz için çocukların o heyecanını evimizde yaşatmak istedik"Kartal'da yaşayan Nilda, Nurmeva ve Azizhan'ın babası Yavuz İçmeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ramazan ayını heyecanla beklediklerini ancak koronavirüs salgını nedeniyle camilere gidemediklerini hatırlattı.Bu sene evleri mescit ve camilere çevirdiklerini belirten İçmeli, "Burada her akşam ailecek teravih namazı kılıp dua ediyoruz. Camiye gidemediğimiz için çocukların o heyecanını evimizde yaşatmak istedik." dedi.5 yaşındaki Nurmeva İçmeli, ramazan köşesinde Kur'an-ı Kerim okuduklarını, namaz kıldıklarını ve dua ettiklerini anlatırken, 10 yaşındaki ablası Nilda İçmeli ise ramazan ayını çok sevdiğini dile getirdi.Nilda İçmeli, "Biz burayı ramazan için hazırladık. Annem, babam ve kardeşlerimle namaz kılıp dua ediyoruz. Gece sahura kalkıyoruz. Ramazan çok önemli, çok değerli bir ay. Bol bol dua ediyoruz." dedi.- "Ramazan geldiği için çok mutluyum"Kartal'daki evlerinde ramazan köşesi oluşturan miniklerden 13 yaşındaki Mehmet Hamza Yıldırım da burada mukabele okuduklarını, teravih namazı kıldıklarını, istişare yapıp dua ettiklerini anlattı.8 yaşındaki Erva Nur Yılmaz, ramazan geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Oruç tuttuğunu anlatan Yılmaz, "Bazen oruçlu olduğumu unutup su içiyorum veya çikolata yiyorum. Akşam iftarda hep beraber yemek yiyoruz ve bu çok eğlenceli oluyor." diye konuştu.Maltepe'de yaşayan Kemal Karadağ, ramazan ayında çocuklarla dışarı çıkamadıkları için evde etkinlik yapmak istediklerini söyledi. Çocuklar için evlerinde "Ramazan köşesi" hazırladıklarını belirten Karadağ, "Ramazan ayının akıllarında kalması, virüs ortamını unutmaları ve daha eğlenceli bir ramazan geçirmeleri için bu köşeyi hazırladık" ifadelerini kullandı.Kemal Karadağ'ın 7 yaşındaki kızı Ayşe Asude Karadağ, annesinin her gün kendilerine bir zarf verdiğini belirterek, "Zarfın içinde yazan hadis-i şerifi okuyoruz, onu uyguluyoruz ve zarfın içindeki hediyeyi alıyoruz. Ramazanda sahura kalkıp yemek yiyoruz. Akşam orucu açınca da oruç ağacını boyuyoruz." dedi.- "Annemden iftarda en sevdiğim yemeklerden istiyorum"Maltepe'de yaşayan 11 yaşındaki Defne Gamze Coşkun, ramazan köşesi için hadis-i şeriflerin çıktılarını aldığını, fener ve süslemeler yaptığını söyledi. Oruç tuttuğu için biraz fazla acıktığını anlatan Coşkun, "Annemden iftarda en sevdiğim yemeklerden istiyorum." diye konuştu.Defne Gamze Coşkun'un annesi Mine Coşkun ise ramazan ayının mübarek bir ay olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Virüs salgını olduğundan çocuklarımız uzun zamandır dışarı çıkamıyor. Bu köşeyi hazırlarken çocuklarımla da ayrı bir etkinlik yapma fırsatımız oldu. Ramazan ayının bereketi ile de inşallah en kısa zamanda bu virüs salgınını atlatacağımıza ve tekrar sokaklara ve özgürlüğümüze kavuşacağımıza inanıyorum."Hazırladıkları ramazan köşesi ile hem öğrenip hem de eğlenen çocuklardan biri de Kağıthane'de yaşayan 8 yaşındaki Hüseyin Asaf Yetke.Yetke, ramazan köşesinin çok eğlenceli olduğunu belirterek, "Burada kardeşinle oyun oyna, sevdiğin bir tatlıyı yap, oruç tut, akşam namazını kıl gibi çeşitli görevler var. Ben her gün yazılı olan görevleri severek yapıyorum." dedi.