Kitap haline getirilecek

Kenan Taşkın'ın haberine göre Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu yönetimi, yaptığı bir anket çalışması sonucu öğrencilerin çoğunun şehitler ve şehitlik kavramı hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını belirledi. Bunun üzerine "Şüheda Projesi" adı altında bir çalışma başlattı.

ŞEHİT AİLELERİYLE TANIŞIYORLAR



Minik öğrenciler, proje kapsamında ilçe nüfusuna kayıtlı olan ve vatani görevlerini yaptıkları sırada teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 8 askerin anne, baba veya kardeşleriyle tanıştırıldı. Daha sonra öğrenciler, aileler ile birlikte şehit mezarlarını ziyaret etti. Bu ziyaretlere zaman zaman kaymakam, belediye başkanı ve daire müdürleri de katıldı.

"ŞEHİT DENİNCE EREN BÜLBÜL AKILLARINA GELİYOR"



Vatanı için canını veren abilerini ziyaret ederek minnet duygularını ifade ettiklerini belirten öğrenciler şehit denince ilk olarak akıllarına Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün geldiğini anlattı. Öğrenciler hem Bülbül, hem de diğer şehitler için dua etti.

KİTAP HALİNE GETİRİLECEK



Okul müdürü Yusuf Akbaş, şehitlerin hikayesinin kitap haline getirileceğini belirterek "Bin adet bastırılacak kitap öğrenciler ve velilerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarına ve diğer okullara dağıtılacak" dedi.