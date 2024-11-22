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        Haberler Gündem Güncel Miniklere sıfır atık farkındalık eğitimi | Son dakika haberleri

        Başiskele'de miniklere sıfır atık farkındalık eğitimi

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde öğrencilere, "Bi Atık Her Şeyi Değiştirir" sloganıyla geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturacak eğitimler düzenlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:20 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:20
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        Miniklere sıfır atık farkındalık eğitimi
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        Kocaeli'nin Başiskele Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçe genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerde çevre bilinci oluşturarak geri dönüşümün önemine dikkat çeken faaliyetlerine başladı.

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ana sınıfı öğrencileri ile birlikte Başiskele Sahili'nde temiz çevre etkinliğinde buluştu.

        Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Halit Bayhan'ın da katıldığı etkinlikte öğrencilere geri dönüşüm ve sıfır atık hakkında bilgiler verildi.

        Etkinlikte "Atıklar Çöp Değildir Gelecektir", "Güzel Bir Dünyada Yaşamak İçin Geri Dönüşümü Seçin", "Geri Dönüşüm Doğayı Korur" pankartlarıyla Başiskele Sahili'nde yürüyüş gerçekleştiren çocuklar, sahildeki çöpleri de temizleyerek atıkları türüne göre ayırıp geri dönüşüm kutularına attı.

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