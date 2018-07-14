Minnesota Stars - Salt Lake maçı ne zaman?

Minnesota Stars ve Salt Lake, 15 Temmuz 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:00. Maç öncesi Minnesota Stars 19 puanla 17. sırada, Salt Lake 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Minnesota Stars, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Salt Lake, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 203 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Minnesota Stars kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Salt Lake sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

Minnesota Stars son hafta oynanan San Jose Earthquakes maçında 3-2 yenildi.

Salt Lake, Kansas City Wizards karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Minnesota Stars, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 11 gol yedi.

Salt Lake ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Salt Lake, 6 gol atarken 22 gol yedi.