Miraç Kandili 100 rekat namaz kılınışı, mübarek kandil gününü hakkıyla eda etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Hz.Muhammed'in Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya ve ilahi huzura yükseldiği gece olan Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. "Üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denkg gelen Miraç Kandili 100 rekat namazı kılınışı merak konusu oldu. İşte, Diyanet ile Miraç Kandili 100 rekat adım adım namaz kılınışı...