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Diyanet ile Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır?

Miraç Kandili 100 rekat namazı, 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek kandili ibadetle geçirmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Hz.Muhammed'in ilahi huzura çıkarıldığı geceyi hakkıyla eda etmek isteyen binlerce Müslüman, 100 rekat namaz kılınışını araştırıyor. İşte, Diyanet ile Miraç Kandili 100 rekat namaz kılınışı...

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  • MİRAÇ KANDİLİ 100 REKAT NAMAZ KILINIŞI: Diyanet ile Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır?

    Miraç Kandili 100 rekat namaz kılınışı, mübarek kandil gününü hakkıyla eda etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Hz.Muhammed'in Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya ve ilahi huzura yükseldiği gece olan Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek.  "Üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denkg gelen Miraç Kandili 100 rekat namazı kılınışı merak konusu oldu. İşte, Diyanet ile Miraç Kandili 100 rekat adım adım namaz kılınışı...
  • MİRAÇ KANDİLİ 100 REKAT NAMAZ KILINIŞI: Diyanet ile Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır?

    MİRAÇ KANDİLİ'NDE 100 REKATLIK NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR?

    Miraç Kandili'nde 100 rekatlık namaza şu şekilde niyet edilir:

    "Ya Rabbi,rıza'i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Rasülü Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu aff-ı ilahine,feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle. Allahü ekber"
  • MİRAÇ KANDİLİ 100 REKAT NAMAZ KILINIŞI: Diyanet ile Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır?

    100 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

    100 rekat namaz, Miraç Kandili de dahil olmak üzere, tüm kandiller ve dini günlerde kılınmaktadır. Miraç Kandili 100 rekat namaz kılmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanın okunmasının ardından ibadet etmeye başlayabilir.
  • MİRAÇ KANDİLİ 100 REKAT NAMAZ KILINIŞI: Diyanet ile Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır?

    ADIM ADIM 100 REKAT NAMAZ KILINIŞI

    Yatsı namazı sonrası 12 rekat hacet namazı kılınmaktadır. Her rek'atte bir Fatiha ve 10 ihlas'ı şerif okunur. Bu namaz 100 rek'at da kılınabilir.

    Dolayısıyla, Miraç Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılınabilir.

    Miraç Kandili namazı 2 rekatta bir selam verilerek kılınmaktadır.

     

    Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunması gerekmektedir.
  • MİRAÇ KANDİLİ 100 REKAT NAMAZ KILINIŞI: Diyanet ile Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır?

    İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.

    Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.
  • MİRAÇ KANDİLİ 100 REKAT NAMAZ KILINIŞI: Diyanet ile Miraç Kandili 100 rekat namaz nasıl kılınır?

    Miraç Kandili'nde 100 rekatlık namazın hepsininin art arda kılınması gerekmez. Sabah vaktine kadar ara verilerek de kılınabilir.  

    Bu namazın gece tamamlanamadığı takdirde kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar da kılınabileceği belirtilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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