Diyanet İşleri Dini Günler Takvimine göre Recep ayının 26. günü tüm İslam toplumlarında Miraç kandili olarak kutlanıyor. Bu sene 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek Miraç kandilinde ibadet etmek isteyen Müslümanların gündeminde Miraç kandili ibadetleri var. Bilindiği gibi Miraç kandilinde yapılacak ibadetlerden biri de tesbih ve zikir çekmek. İşte Miraç kandili zikirleri ve tesbihleri...