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        Haberler Gündem İnanç Miraç Kandili için geri sayım! Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek ve önemi nedir?

        Miraç Kandili için geri sayım başladı

        Diyanet İşleri tarafından yayınlanan kandil takvimiyle Miraç Kandili tarihi de belirlendi. Kandil günlerini ibadete ederek geçirmek isteyen vatandaşlar için özel bir gün olan Miraç Kandili'ne sayılı günler kaldı. İşte, 2024 Miraç Kandili tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 27.01.2024 - 10:33
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        İslam alemi için özel bir yere sahip olan kandil günlerinde dünya çapında milyonlarca Müslüman, kandili ibadet ederek geçiriyor. Diyanet İşleri'nin yeni yıl kandil takvimini açıklamasıyla kandil tarihleri de kesinleşti. Peki, Miraç Kandili ne zaman? İşte, detaylar...

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        2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edilecek.

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        2024 KANDİL TAKVİMİ

        Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.

        Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

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        MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

        Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.

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        MİRAÇ NE DEMEK?

        "Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapçada gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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