Miraç Kandili mesajları ve sözleri, İslam kültürünce oldukça önemli bir yere sahip olan yılın ikinci kandilinde paylaşılıyor. İslam peygamberi Muhammed'in Allah'ın izniyle geceleyin Kudüs'e gidip oradan semaya yükselmesini ve orada peygamberlerle görüşmesini ifade eden İsra ve Miraç olayı Miraç Kandili olarak ibadetlerle anılır. Bu önemli geceyi kutlamak isteyenler sevdiklerine; en güzel, özel, anlamlı, kısa, uzun, dualı ve resimli Miraç Kandili mesajlarını araştırıyor. İşte, 2024 en güzel, farklı ve resimli Miraç Kandili mesajları...