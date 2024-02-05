MİRAÇ KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILMALIDIR?

Bu geceyi ibadetle geçirmek, öncelikle manevi bir temizlenme ve Allah'a yakınlaşma amacını taşır. Miraç Kandili'nde yapılan bazı önemli ibadetler şunlardır:

Nafile Namazlar: Miraç Kandili'nde ekstra nafile namazlar kılınır. Bu, gecenin manevi atmosferini değerlendirmek ve Allah'a yakınlaşmak için bir fırsattır. Gece namazları, Müslümanlar için özel bir anlam taşır.

Kur'an Okuma: Kandil gecelerinde Kur'an okumak, Allah'ın kelamını anlamak ve bu kutsal kitaptan dersler çıkarmak için önemlidir. Müslümanlar, Miraç Kandili'nde daha fazla zaman ayırarak Kur'an okuma geleneğini sürdürürler.

Dua: Miraç Kandili'nde yapılan duaların kabul edildiğine inanılır. Müslümanlar, bu gece boyunca samimi dualar ederek, günahlarından arınma, sevdikleri için hayır duaları, toplumları için iyilik ve barış dilekleri gibi isteklerde bulunurlar.