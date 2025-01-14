Miraç Kandili, İslam dünyasında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) manevi bir yolculukla Allah’ın huzuruna kabul edildiği gece olarak kabul edilir. Müslümanlar için bu gece, manevi bir derinlik kazanmak ve Allah’a daha yakın olmak için önemli bir fırsattır. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, 2025 Miraç Kandili tarihi ve önemi...