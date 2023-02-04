İslamiyet için ayrı bir önemi olan kandil günlerinin 2023 yılında ne zaman ve hangi güne denk geleceği merak ediliyor. Diyanet'in takvimine göre üç aylar Regaip Kandil'i ile beraber Miraç Kandil'i ve Berat Kandil'i olarak idrak edilecek. Peki, 2023 Miraç Kandil'i ne zaman ve hangi aya denk geliyor?