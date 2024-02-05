Miraç Kandili ne zaman? 2024 Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek?
Miraç Kandili için bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak Perşembe gecesi idrak edildi. Regaib Kandili'nin ardından gözler, Miraç Kandili tarihine çevrildi. İşte 2024 Diyanet dini günler takvimi ile Miraç Kandili ne zaman sorusunun yanıtı...
Üç aylarının başlamasınına ardından, Miraç Kandili tarihi gündemdeki yerini aldı. Miraç kelime anlamı olarak, 'yükseğe çıkma' anlamını taşımaktadır. Miraç Kandili'ni ibadet ederek geçirmek isteyenler, "Miraç Kandili ne zaman? 2024 Miraç Kandili hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 2024 Miraç Kandili'nin idrak edileceği tarih...
2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu. Buna göre; Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edilecek.
2024 KANDİL TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.
Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Rivayetler; İslam dini peygamberi Hz. Muhammed'in kalbinin temizlenmesi, Burak ve Cebrail eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gidiş (isra), Burak'ı bağlayıp peygamberlere namaz kıldırma, muallak taşından göğe yükselme, Allah ile konuşmalar, gök katlarında diğer peygamberler ile diyaloglar, cennet ve cehennemi görme ve geri dönme gibi bölümlerden oluşur.
MİRAÇ NE DEMEK?
"Kendisiyle yukarı çıkılan şey, merdiven" anlamına gelen kelime, Türkçeye "yükseğe çıkma" şeklinde çevrilir ve uruc (yükselme) kökünden gelir. İsra, Arapça'da gece yolculuğuna verilen isimdir. Hz. Muhammed’in geceleyin Mescid-i Haram’dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesini ifade eder. Birlikte isra ve miraç olarak anılır.
MİRAÇ KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILMALIDIR?
Bu geceyi ibadetle geçirmek, öncelikle manevi bir temizlenme ve Allah'a yakınlaşma amacını taşır. Miraç Kandili'nde yapılan bazı önemli ibadetler şunlardır:
Nafile Namazlar: Miraç Kandili'nde ekstra nafile namazlar kılınır. Bu, gecenin manevi atmosferini değerlendirmek ve Allah'a yakınlaşmak için bir fırsattır. Gece namazları, Müslümanlar için özel bir anlam taşır.
Kur'an Okuma: Kandil gecelerinde Kur'an okumak, Allah'ın kelamını anlamak ve bu kutsal kitaptan dersler çıkarmak için önemlidir. Müslümanlar, Miraç Kandili'nde daha fazla zaman ayırarak Kur'an okuma geleneğini sürdürürler.
Dua: Miraç Kandili'nde yapılan duaların kabul edildiğine inanılır. Müslümanlar, bu gece boyunca samimi dualar ederek, günahlarından arınma, sevdikleri için hayır duaları, toplumları için iyilik ve barış dilekleri gibi isteklerde bulunurlar.
Teşekkür ve İstiğfar: Bu gece, Allah'a şükretmek ve günahlarından tövbe etmek için bir fırsattır. Müslümanlar, Miraç Kandili'nde geçmiş hataları için Allah'tan af diler ve O'na teşekkür ederler.
Sadaka ve Yardımlaşma: İslam, yardımlaşma ve iyilik yapma konusunda vurgu yapar. Miraç Kandili, bu değerleri pekiştirmek adına bir fırsattır. Müslümanlar, bu gecede sadaka vermeyi ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi teşvik edilir.
Tefekkür: Miraç Kandili, Allah'ın kullarına verdiği değeri ve insanın yaratılışındaki anlamı düşünme zamanıdır. Müslümanlar, bu gecede tefekkür ederek, hayatları üzerinde derin bir düşünceye yönlendirilirler.