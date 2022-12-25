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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Miran isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

MİRAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Miran ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Miran isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Miran isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MİRAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Miran ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Sevindirici gün; mutluluk veren gün. Beyler. Barış, huzur.

MİRAN İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Miran ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Miran ismini koymak caizdir.

MİRAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Miran ismini kullanan 11.524 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Miran ismini kullanan 1.629 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Miran ismini kullanan 320 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Miran ismini kullanan 411 kişi bulunmaktadır.

MİRAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Miran ismini taşıyan kişiler, iş dünyasında iyi bir gözlemcidirler ve çok önemli bir modacı ya da yazar olabilirler. Ancak çok fazla işle uğraşmaktan bazen sıkıntı yaşayabilirler. Maymun iştahlı olabilirler ve işlerini bitirmeden başka işlere başlamaları başarısızlıklarına neden olabilir. Dengeli ve dikkatli hareket etmelidirler. Düşünceli ve merhametli insanlardır. Sanatsal yetenekleri fazladır ve yaratıcı insanlardır.