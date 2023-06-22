Miras kavgasında 2 kuzenini öldüren bekçi tutuklandı

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DHA

Olay, dün öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Bayındırlık Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Kan markette olduğu sırada içeri kuzenleri Kadri ve Hayri Kan kardeşler girdi.

Eğil ilçesinde miras kalan arazi nedeniyle husumetli olan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancasını çeken Mehmet Kan, kendisi gibi mahalle bekçisi olan Kadri Kan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olan Hayri Kan´a ateş etti.

İki kardeş, vücutlarına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Teslim olan Mehmet Kan, gözaltına alındı. Kan kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi.

Mehmet Kan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede `Kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.