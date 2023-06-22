Miras kavgasında 2 kuzenini öldüren bekçi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Miras kavgasında 2 kuzenini öldüren bekçi tutuklandı

Diyarbakır'da miras kalan arazi nedeniyle husumetli olduğu kuzenleri, kendisi gibi mahalle bekçisi olan Kadri Kan ile İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Hayri Kan'ı, tabancayla vurarak öldüren ve daha sonra teslim olan Mehmet Kan, tutuklandı

Miras kavgasında 2 kuzenini öldüren bekçi tutuklandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Olay, dün öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Bayındırlık Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Kan markette olduğu sırada içeri kuzenleri Kadri ve Hayri Kan kardeşler girdi.

Eğil ilçesinde miras kalan arazi nedeniyle husumetli olan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tabancasını çeken Mehmet Kan, kendisi gibi mahalle bekçisi olan Kadri Kan ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde teknisyen yardımcısı olan Hayri Kan´a ateş etti.

İki kardeş, vücutlarına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Teslim olan Mehmet Kan, gözaltına alındı. Kan kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, toprağa verildi.

Mehmet Kan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede `Kasten öldürme´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gaziantep'te 55 günde tamamlanan 13 kalıcı konut teslim edildi
GÜNDEM Gaziantep'te 55 günde tamamlanan 13 kalıcı konut ...
Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
GÜNDEM Aile Destek Paketi Haziran ödemeleri
Çiftlikteki yangında 12 bin 500 tavuk öldü
GÜNDEM Çiftlikteki yangında 12 bin 500 tavuk öldü
Kocaeli'de 3 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM Kocaeli'de 3 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ahşap sandıkta cesedi bulunan perdeci cinayeti sanığı: Silah ateş aldı! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Katil zanlısından pişkin sözler
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, dualı, uzun, kısa Hayırlı Cumalar mesajları
GÜNDEM Resimli Cuma mesajları
Rize'de 149 metrelik köprüde çökme
GÜNDEM Rize'de 149 metrelik köprüde çökme
2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınacak?
GÜNDEM 2023 sandık görevlisi ücreti
Nehre düşen kamyon şoförü bir aydır aranıyor
GÜNDEM Nehre düşen kamyon şoförü bir aydır aranıyor
İstanbul'da 180 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM İstanbul'da 180 kaçak göçmen yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.