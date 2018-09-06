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Mircea Lucescu, Rusya maçı öncesi konuştu

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın Rusya ile karşılaşacak A Milli Takımımızın teknik direktörü Mircea Lucescu maç öncesindeki basın toplantısında açıklamalar yaptı. Genç oyunculara güvendiğine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı, yabancı sınırıyla ilgili olarak da konuştu. Lucescu, mevcut yabancı kuralını değiştirmenin TFF'nin işi olduğunu dile getirdi

06 Eylül 2018 Perşembe, 19:10:04 | Güncelleme:

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın Trabzon'da Rusya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Mircea Lucescu, düzenlenen basın toplantısında Leicester City'de top koşturan Çağlar Söyüncü ile ilgili açıklamalar yaptı. Lucescu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünya Kupası'nda, oyun disiplini olarak çok organizeydiler. Rakipleri tarafından domine edilmiş vaziyetteydiler ama kontralar, uzun toplar, baskılar, bunların hepsine çok güzel şekilde cevap verdiler. Böylelikle güzel sonuçlar aldılar ve son 8 takım arasına kaldılar. Bence Rusya, Dünya Kupası'nda aldığı dereceyi hak etti. Şimdi daha farklı bir ekip var o ekibe göre. Daha genç, daha dinamik bir kadro var. Antrenörleri akıllı davrandı, daha önce kendisiyle çalışmış oyuncuları kadroya aldı. Aynı disiplinli oyunu bekliyorum bize karşı. Biz de maçı kazanmak için neler yapmamız gerekiyorsa ortaya koymamız lazım."

"Takımı komple baştan yapmak, eski oyuncuları kullanmamak en kolayı ama yeni bir şeyler inşa etmek zor. Zamana ihtiyacımız var. 8 oyuncumuz bu sene kulüp değiştirdi. Zeki, 2. Lig’den Lille gibi bir ekibe gitti. Okay, Celta Vigo’ya gitti. Emre Akbaba ve Ömer Bayram, Galatasaray’a gitti. Tarkan var, Çağlar var… Bu oyuncuların hepsi, bulundukları yerden daha üst seviyeye gitti. Tecrübelerini artıracaklar. Ben de bunu bekliyorum. Kendi kulüplerine alışmaları zaman alacaktır ama bunu başaracaklarına inanıyorum. 20 ayrı takımdan oyuncu geliyor bize. Ben isterdim ki 3-4 takımdan oyuncu alayım ama durum bu. Genç ama çok iyi bir ekibe sahibiz. Sadece biraz sabır gerekiyor."

“Türk futbolunun politikasını ben belirlemiyorum. Elimdekilerle çalışmak zorundayım şu anda. Yabancı kararı federasyon tarafından alınacak ve medya tarafından da konuşulacak. Türk futbolunun yetenekli oyuncuları var. Eğitmek, disipline etmek, profesyonel futbolu öğretmek lazım. Karar TFF tarafından alınacak. Türk futbolunda çok yetenekli oyuncular var. Eğitmek, disipline etmek lazım. 2002'de Dünya 3. olan milli takımda Galatasaray'dan 8 oyuncu vardı. Sadece çalışmak lazım"

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