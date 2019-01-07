Beşiktaş'ın PSV Eindhoven'dan transfer ettiği Isimat Marin, Siyah-Beyazlı takımın Antalya kampına katıldı. Burada BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Mirin, kendisine çok güzel bir karşılamanın olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM"

"Burada olmak çok güzel. Başkanımız ve takım arkadaşlarım çok sıcak bir şekilde karşıladı. Buraya büyük heyecan ve istekle geldim. Şu an her şey çok pozitif. Fransa'da çok Türk arkadaşım var. Süper Lig'i çok yakından takip ediyorlar. Beşiktaş'tan teklif geldiğinde çok büyük bir heyecan yaşadım. Bana gurur verdi. Ve çok da düşünmeden, tereddüt etmeden buraya gelmeye karar verdim."

"AGRESİF BİR SAVUNMACYIM"

"Agresif bir savunmacı olduğumu söyleyebilirim. Topla da iyi oynuyorum. Burada birlikte oynayacağım isimler çok değerli. Onlarla oynadıkça daha da gelişeceğim."

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