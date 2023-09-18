Mirkelam konseri hayatını değiştirdi

Müzikle çok küçük yaşta tanışan fakat uzun yıllar kurumsal bir çalışma hayatının içinde olan EmreMu'nun ilk çalışması 'Sen de Seviyorsun', tüm dijital platformlarda yerini aldı.

MİRKELAM KONSERİ TÜM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünden etkilenen EmreMu, müzik dünyasına girmeye bir konserde karar verdiğini ifade etti.

Bir Mirkelam konserinde kavga eden bir çiftin müziğin başlamasıyla kavgadan vazgeçişlerini ve sarıldığını gören EmreMu, müziğin sihrine bir kez daha o konserde inandığını ve tüm kariyerini geride bırakıp müziği profesyonel olarak yapmaya karar verdiğini dile getirdi. REKLAM

Sözü ve müziği EmreMu'ya ait olan 'Sen de Seviyorsun', yıllar önce sevgili olan fakat ayrılan iki yakın arkadaşı için yazılmış. EmreMu, şarkısıyla çifti barıştırmayı başarmış. "Annemle ilgileniyorum"