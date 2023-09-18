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        Haberler Müzik Mirkelam konseri hayatını değiştirdi - Magazin haberleri

        Mirkelam konseri hayatını değiştirdi

        EmreMu, ilk çalışması 'Sen de Seviyorsun'u müzikseverlerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 10:18 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:18
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        Mirkelam konseri hayatını değiştirdi
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        Müzikle çok küçük yaşta tanışan fakat uzun yıllar kurumsal bir çalışma hayatının içinde olan EmreMu'nun ilk çalışması 'Sen de Seviyorsun', tüm dijital platformlarda yerini aldı.

        MİRKELAM KONSERİ TÜM HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

        Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünden etkilenen EmreMu, müzik dünyasına girmeye bir konserde karar verdiğini ifade etti.

        Bir Mirkelam konserinde kavga eden bir çiftin müziğin başlamasıyla kavgadan vazgeçişlerini ve sarıldığını gören EmreMu, müziğin sihrine bir kez daha o konserde inandığını ve tüm kariyerini geride bırakıp müziği profesyonel olarak yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

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        Sözü ve müziği EmreMu'ya ait olan 'Sen de Seviyorsun', yıllar önce sevgili olan fakat ayrılan iki yakın arkadaşı için yazılmış. EmreMu, şarkısıyla çifti barıştırmayı başarmış.

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        #mirkelam
        #EmreMu
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