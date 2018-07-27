Adana'nın en işlek bulvarlarından birinde taksici Ferhat Aktaş, ismini ‘Mırmır’ koyduğu sokak kedisini 1 yıldır besliyor. Aktaş, ”İnsanlarla arası çok iyi ama bazı köpekleri görünce agresif oluyor bir anda. Biz bunu burada sosis ve salamla besliyoruz. Mırmır bizim ailemizin bir parçası oldu” dedi.

İHA'nın haberine göre Mırmır’ın köpeklerin kendi bulunduğu alandan dahi geçmesini istemediğini belirten Aktaş, ”Çok kıskanç, kendi alanını koruyor. Artık köpek besleyen komşularımız bile buradan geçmek istemiyor çünkü bizim kedi saldırıyor. Mahallenin köpekleri bu yolu kullanmaz oldu. Köpekler karşı yoldan geçiyorlar. Çünkü Mırmır onlara izin vermiyor. O yüzden köpekler başka yerden geçip gidiyor.

Çok kıskanç bir kedi, kendi yerini savunuyor. Bu yüzden dışarıdan gelen köpeklere agresif davranıyor. Önceden sokak hayvanları burada rahatlıkla gezebiliyordu, ancak Mırmır buraya geldikten sonra hiçbir hayvanı burada barındırmadı. Bölgeyi tamamen sahiplendi” şeklinde konuştu.

GÖRENLER ŞAŞKIN! GERÇEK Mİ YOKSA DEĞİL Mİ?