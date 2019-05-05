İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Atakent Mahallesi Orkide 1 Sitesi’nde son yılların en ilginç hırsızlık olayı gerçekleşti.



LÜKS SİTEYE MİSAFİR GİBİ GİRDİLER



Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; iki kadın, hırsız lüks siteye misafir gibi girdi. Daha sonra sitedeki dairelerin zillerini tek tek çaldı. Eğer kapıyı açan olursa yanlış adrese geldiklerini söylediler. Bu şekilde binanın 13. Katına kadar çıkan hırsızlar emekli memur Nursel Çetin’in kapısının zili çaldı. İçeriden hiç ses çıkmayınca evde kimsenin olmadığını anlayan hırsız kadınlar anahtarla kilitlenmemiş olan kapıyı basit bir yöntemle açarak içeri girdi.



150 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPTILAR



Siteye giriş ve çıkış anları sitenin güvenlik kamera kayıtları tarafından da kaydedilen iki hırsız kadın çok kısa bir sürede Nursel Çetin’in evinden yaklaşık 150 bin lira değerinde, 9 düz bilezik, 3 ray bilezik, 4 tane beşi bir yerde, 6 tane tam altın, 5 cumhuriyet altını, 12 çeyrek altın, 5 bin Dolar, 1200 Euro, bin TL, 2’li kalın bileziği çalarak kaçtı.



İŞTE O HIRSIZ KADINLAR



Yüzlerine kamufle etmek için başörtüsü ve gözlük takan kadın hırsızların, başka bir siteye daha aynı yöntemle girmeye çalıştığı tespit edildi. Site marketine gireceğini söyleyen kadın hırsızları güvenlik görevlilerinin siteye sokmadıkları öğrenildi.



POLİS O KADIN HIRSIZLARI ARIYOR



Polis ekipleri, hırsızlık sonrası bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaşan kadın hırsızları yakalamak için çalışmalara başladı.