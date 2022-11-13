"Misafirlerimize laf attınız" diye komşulara kurşun yağdırdı: 2 yaralı

"Misafirlerimize laf attınız" diye komşulara kurşun yağdırdı 0:00 / 0:00

İHA

Kastamonu'da, "Misafirlerimize laf attınız" diye komşularını silahla vurdu. Olayda 2 kişi yaralandı.

İl merkezine bağlı Demirci köyünde ikamet eden aralarında daha önceden husumet bulunan 2 komşu arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddialara göre Aydın Ö. ve Tuncel B., komşularına misafirliğe gelenler ile yol verme yüzünden tartıştı. Evlerine gelen misafirlerine laf söylenmesi üzerine Emrah K. ve Mehmet Ali K. de tartışmaya dahil oldu.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah K. ve Mehmet Ali K., silahla Aydın Ö. ve Tuncel B.'ye ateş etti. Aydın Ö. bacağına isabet eden mermiyle hafif yaralanırken, Tuncel B. ise karın bölgesine isabet eden mermi ile ağır yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Aydın Ö. ve Tuncel B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Karın bölgesinden yaralanan Tuncel B. ameliyata alındı. Jandarma ekipleri de, Emrah K. ve Mehmet Ali K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.