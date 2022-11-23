Misafirlikte öldürülmüştü! Taciz iddiası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da misafirlikte öldürülmüştü! Taciz iddiası -En son haberler
ABONE OL

Misafirlikte öldürülmüştü! Yakalanan zanlının ağabeyinden taciz iddiası

Adana'da, misafir geldiği yeğeninin evinde pompalı tüfekle öldürülen Medeni Nazlı'yı öldürdüğü öne sürülen Osman C. ile birlikte 5 şüpheli yakalandı. Adliyedeki sorgu sırasında şüphelilerden birinin ağabeyi, kız çocuğuna taciz iddiasında bulundu

Adana'da misafirlikte öldürülmüştü! Taciz iddiası -En son haberler
Misafirlikte öldürülmüştü! Taciz iddiası
0:00 / 0:00
DHA

Adana'da, misafirliğe gittiği yeğeninin evinde öldürülen Medeni Nazlı (58) olayında 5 şüpheli yakalandı.

Olay, 21 Kasım'da Cumhuriyet Mahallesi Nazeden Sokak'ta meydana geldi. Kent merkezinde oturan Medeni Nazlı, Kozan ilçesindeki yeğeni Erol N.'nin evine gitti. Burada kalıp, uyuyan Nazlı, iddiaya göre, eve balkondan giren kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

POLİS ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Medeni Nazlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, şüphelinin Osman C. olduğunu tespit etti. Osman C. ile ev sahibi Erol N.'nin de aralarında olduğu toplam 5 kişi, gözaltına alındı.

8 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında bina önünde bekleyen Osman C.'nin ağabeyi Ufuk C., "Adam gibi adamsın. Sen gerçekten kralsın. Yapmasan zaten adam değildin. Her zaman yanındayım. Ölene kadar bakarım sana kardeşim" diyerek bağırdı.

Şüphelilerin adliyede sorgusu sürerken, Ufuk C., "Kardeşim, kızı ile arkadaşı Erol N.'nin evinde misafir iken; ölen Medeni Nazlı da gelmiş. Medeni, 8 yaşındaki yeğenimi taciz etmiş. Kız kaçıp, olayı babasına anlatmış. Kardeşim kızını da alıp evden ayrılmış. Aynı gece de olay gerçekleşiyor" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Yoğun bakımdaki şiddette 2 personele ceza!
GÜNDEM Yoğun bakımdaki şiddette 2 personele ceza!
500T DURAKLARI VE İSİMLERİ: 500T Hangi Duraklardan Geçer? 500T Güzergah Hattı Nereler?
GÜNDEM 500T durakları ve isimleri: 500T hangi duraklardan ...
İmamoğlu: Bilim insanları acele etmemiz gerektiğini söylüyor
GÜNDEM "Bilim insanları acele etmemiz gerektiğini söylüyor"
'Tık' uğruna genç kızı ağır yaraladılar!
GÜNDEM 'Tık' uğruna genç kızı ağır yaraladılar!
Yaban keçisi avına 256 bin lira ceza!
GÜNDEM Yaban keçisi avına 256 bin lira ceza!
Adıyaman'da yakınlarının ulaşamadığı kadın ölü bulundu - Güncel haberler
GÜNDEM Yakınlarının ulaşamadığı kadın ölü bulundu
Konya'da kan donduran cinayet! Uzaklaştırma kararı olan cani, karısını öldürdü! - Güncel haberler
GÜNDEM Uzaklaştırma kararı olan cani, karısını öldürdü!
Hangi ilçeler il olacak? Çarpıcı iddia: Türkiye'de il sayısı kaç olacak? İl yapılacak ilçeler hangileri?
GÜNDEM Çarpıcı iddia: Türkiye'de il sayısı kaç olacak?
Öğretmenler Günü mesajları: Kısa, duygusal, anlamlı ve resimli 24 Kasım 2022 Öğretmenler Günü mesajı ve Canım Öğretmenim sözleri seçenekleri gönder
GÜNDEM En güzel Öğretmenler Günü mesajları...
HAARP gemisi nedir, yapay deprem oluşturur mu? HAARP Projesi etkileri nelerdir, deprem yaratır mı?
GÜNDEM HAARP Projesi etkileri nelerdir, deprem yaratır mı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.