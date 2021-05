"KONUŞMAK BENİ HER ZAMAN UTANDIRDI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Mischa Barton, "Kamera arkasında olup, bitenler hakkında konuşmak beni her zaman utandırdı. Her zaman özel hayatımı gözlerden uzak tutmak istedim ve insanların duygularından her zaman haberdarım" dedi.

35 yaşındaki oyuncu, artık konuşmaya karar verdiğini çünkü böyle bir dönem yaşandığını da sözlerine ekledi.