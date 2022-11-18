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Mısır, Belçika'yı Trezeguet ve Mohamed'in golleriyle devirdi

2022 Dünya Kupası'na hazırlanan Belçika, özel maçta karşılaştığı Mısır'a 2-1 yenilirken, Mısır'ın gollerini Trezeguet ve Mostafa Mohamed kaydetti.

Mısır, Belçika'yı Trezeguet ve Mohamed'in golleriyle devirdi

2022 Dünya Kupası'nın iddialı takımlarından Belçika, hazırlık maçında karşılaştığı Mısır'a 2-1 mağlup oldu.

Mısır'a galibiyeti getiren golleri tanıdık isimler kaydetti.

Mısır, bonservisi Galatasaray'da bulunan Mostafa Mohamed'in 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, Trabzonsporlu Trezeguet ise 46. dakikada farkı ikiye çıkardı. Belçika'nın tek golü 76. dakikada Lois Openda'dan geldi.

Mısır'da Mostafa Mohamed 73, Trezeguet 88 dakika sahada kaldı.

Belçika'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Michy Batshuayi, ilk yarının sonunda oyundan çıktı. Dries Mertens ise ikinci yarının başında oyuna girdi.

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