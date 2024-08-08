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        Haberler Dünya Mısır, büyük devletlerden İsrail'e baskı yapmasını istedi | Dış Haberler

        Mısır, büyük devletlerden İsrail'e baskı yapmasını istedi

        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, büyük ve nüfuz sahibi devletlere "suikast politikasını ve diğer ülkelerin egemenliğini ihlal etmeyi durdurması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:59 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:59
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        Mısır'dan büyük devletlere İsrail çağrısı
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        Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşme, Abdulati'nin, gerginliği ve bu gerginliğin artmasını kontrol altına almak için bölgedeki ve bölge dışındaki dışişleri bakanlarıyla yürüttüğü temaslar kapsamında gerçekleştirildi.

        Abdulati, son dönemde gerginliği kontrol altına almak ve geniş çaplı askeri çatışmaları önlemek amacıyla dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin Borrell'e bilgi verdi.

        İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarının durdurulması gerektiğini yineleyen Abdulati, bu saldırıların Orta Doğu'daki çatışmanın yayılmasının temel nedeni olacağına dikkati çekti.

        Abdulati, korkutma, suikast ve diğer ülkelerin egemenliğini ihlal etme politikasını bırakması için İsrail'e müdahale edilmesi ve baskı yapılmasının büyük ve nüfuz sahibi devletlerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

        Egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak iki devletli çözümün alternatifi olmadığının altını çizen Abdulati, AB'nin ve Orta Doğu barış sürecinin tüm ortaklarının "İsraillilerin Filistinliler aleyhindeki saldırılarını durdurma çabalarını yoğunlaştırması, Filistin devletinin kurulması ve tanınması hedefi doğrultusunda ciddi adımlar atmaları" gerektiğini belirtti.

        Mısır Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Abdulati'nin son günlerde bölgedeki gerilimi kontrol altına almak adına İran'ın yanı sıra ABD, Rusya ve bazı Avrupa ülkelerinin yetkilileriyle diplomatik temaslarda bulunduğu ifade edilmişti.

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