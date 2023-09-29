Pınar Selek'in ifadesinin uluslararası adli yardımlaşmayla alınması talebine ret Mısır Çarşısı'nda 25 yıl önce 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada en son verilen beraat kararı Yargıtay'da bozulan ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan sosyolog Pınar Selek'in davasında, Selek'in ifadesinin uluslararası adli yardımlaşma yoluyla alınması talebi reddedildi. Mahkeme, Selek için Fransız adli makamlarına yazılan kırmızı bülten talepnamesinin sonucunun beklenmesine karar verdi

Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, yurt dışında yaşayan Pınar Selek ve yakalamalı sanık Abdülmecit Öztürk katılmadı. Duruşmayı Fransız avukatları da izleyici olarak takip etti.

FRANSA İLE YAZIŞMALAR SÜRÜYOR

DHA'da yer alan habere göre mahkeme Başkanı Oktay Açar, Fransız adli makamlarına iade talepnamesi yollandığını ancak eksikler olduğu için yazının iade edildiğini, Adalet Bakanlığı'nın yazıyı düzelterek Fransa Adalet Bakanlığı'na yolladığını belirtti. Başkan Açar, Pınar Selek'in ifadesinin alınabilmesi için Adalet Bakanlığı ile Fransa Adalet Bakanlığı arasında yazışmaların sürdüğünü söyledi.

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"ÇOK HAKSIZ BİR DAVA"

Söz alan Pınar Selek'in babası avukat Alp Selek, "Davanın ilk gününden bu yana insanlar yaşlandı, ölenler oldu. Yeni doğan çocuklar 25 yaşına geldi. Çok haksız bir dava. Kırmızı bültenle ilgili karar çıkana kadar savunma yapmayacağız. Bu dava başladığında ben 68 yaşındaydım. Şimdi 93 yaşındayım" dedi. Diğer sanık Abdulmecit Öztürk'ün avukatı ise tutuklamaya yönelik yakalama kararının haksız olduğunu belirterek kaldırılmasını istedi.

FRANSIZ AVUKATLAR: "PINAR'IN BERAATİNİ İSTEMEYE GELDİK"

Mahkeme Başkanı Açar, davayı takip eden Fransız Barosu'ndan bir avukata söz hakkı vermeden önce okuduğu bir makalede Fransız yargı sisteminde de Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarına direnilmeyeceğinin yazdığını söyledi. Bunun üzerine söz alan Sınır Tanımayan Savunma avukatlarından Françoise Cotta, "Savunmanın sınırları yok, biz buraya Pınar'ın beraatini istemeye geldik" dedi. Sınır Tanımayan Savunma avukatlarından Etienne Lesage ise "Bugün istisnai bir şekilde buradayız. İnandığımız prensipler ve insan hakları için bir akademisyen olan Pınar Selek için buradayız. Bir insan sürekli yargılanamaz, beraat beraattir" diye konuştu.

İFADENİN İSTİNABE YOLUYLA ALINMASI TALEBİNE RET

Mahkeme heyeti, sanık Pınar Selek hakkındaki kırmızı bültene ilişkin Fransız adli makamlarına yazılan talepnamenin sonucunun beklenmesine ve tutuklama kararının devamına hükmetti. Heyet, sanık Selek'in üzerine atılı suça istenen cezanın müebbet hapis olduğunu ve savunmasının mahkeme huzurunda alınması gerektiğine karar vererek savunmasının uluslararası adli yardımlaşma yoluyla alınmasına ilişkin talebi de reddetti. Sanık Abdulmecit Öztürk hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının beklenmesine hükmeden heyet, duruşmayı 28 Haziran 2024'e erteledi. Duruşmanın sonunda söz alan Sınır Tanımayan Savunma avukatlarından Françoise Cotta, "Siz bu davanın kaç yıl daha süreceğini öngörüyorsunuz?" diye sordu. Mahkeme Başkanı da, "Hakimler kararlarıyla konuşur" diye cevap verdi.