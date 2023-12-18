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        Haberler Dünya Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze’deki savaşın Mısır’ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi:

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze’deki savaşın Mısır’ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi:

        Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'deki savaşın Mısır'ın ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu kaydederek, "bu savaşı durdurmak için tüm çabaları seferber etmeleri gerektiğini" belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 20:51 Güncelleme: 18.12.2023 - 20:51
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        Sisi: Gazze'deki savaş ulusal güvenliğimize tehdit
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        Sisi, Mısır Ulusal Seçim Kurulu’nun seçim sonuçlarını açıklamasının ardından canlı yayında açıklamalarda bulundu.

        Seçimi kazanarak 2030’a kadar Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürecek olan Sisi, Mısır halkını seçime katılımlarından dolayı takdir etti.

        Gazze’deki savaşın Mısır’ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu vurgulayan Sisi, yeni görev süresindeki zorluklara dikkati çekerek, "Bu zorlukların başında doğu sınırımızda (Gazze) devam eden savaş geliyor. Özelde Mısır'ın ulusal güvenliğine, genelde ise Filistin davasına tehdit oluşturması sebebiyle, bu savaşın sürdürülmesini önlemek için tüm çabalarımızı seferber etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

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        Mısır Cumhurbaşkanı, halkın sadece Cumhurbaşkanını seçmek için değil, aynı zamanda Gazze’ye yönelik sürdürülen “insanlık dışı savaşı reddetmelerinin ifadesi olarak oy kullandığın" söyledi.

        "Yeni bir cumhuriyet inşa etmeyi sürdürmek için çalışma" sözü veren Sisi, "Ulusal diyaloğumuzu daha etkin ve işlevsel bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Sisi oy kullanan 10 kişiden 9'unun oyunu alarak yeniden seçildi

        Mısır Ulusal Seçim Kurulu, 4 adayın yarıştığı, 44,7 milyon kişinin oy kullandığı, yüzde 66,8 katılımın kayda geçtiği seçimlerde Sisi'nin oyların yüzde 89,6'sını aldığını duyurmuştu.

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Nisan'da ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu söylemiş, ardından 24 Nisan'da Af Komitesi aktif hale getirilmişti.

        Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

        Mısır'da 23 Nisan 2019'da düzenlenen referandumla Anayasada değişiklik yapılarak Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolu açılmış ve Senato'nun kurulması kararlaştırılmıştı.

        Fotoğraf: AP

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