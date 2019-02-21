Mısır'da 9 kişi idam edildi

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2015'te bombalı bir saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Berekat'ın ölümüne sebep oldukları suçlamasıyla yargılanan 9 kişi, idam edildi.
Başkent Kahire'de Başsavcı'nın konvoyuna düzenlenen bombalı araç saldırısıyla ilgili davada 28 kişinin idamına karar verilmişti.
Uluslararası Af Örgütü, 9 kişinin yargılanmasının işkence iddialarıyla birlikte hiç adil yürütülmediğini duyurdu. İdamların, ülkedeki "adaletsizliğin büyüklüğünün göstergesi" olduğunu söyledi.
Çarşamba günü idam edilen 9 kişinin, "Başsavcı'ya suikast düzenlediklerini itiraf etmeleri için işkenceye maruz bırakıldıkları" iddia edildi.
İdam edilenlerden Mahmud el Ahmadi'nin, dava sırasında kameraya alınan görüntülerinde hakime "Bana elektrik verin ben de size [1981'de hayatını kaybeden eski cumhurbaşkanı] Enver Sedat'ı öldürdüğümü söyleyeyim. Bize o kadar çok elektrik verildi ki bundan sonraki 20 yıl Mısır'a aydınlatmaya yeter," dediği görülüyor.
Sanıklar, ifadelerinin işkence altında alındığını belirterek suçlamaları reddetmişti. Ancak Yargıtay, idam kararlarını kasım ayında onayladı.
Mısır'da seçimle başa geçen cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrildiği 2013 darbesinden bu yana yüzlerce kişi idam cezasına çarptırıldı. Çoğu, Mursi'yi destekleyen Müslüman Kardeşler'le bağlantısı olan Mısırlılardı.
Üst mahkeme bu cezaların çoğunu iptal etse de, sadece bu yıl ülkede 15 kişi idam edildi.
Son olarak idam edilen 9 kişiden önce 3 kişi, Kahire'de 2013'te bir polisi öldürmek suçlamasıyla, 3 kişi de 2014'te bir hakimin oğlunu öldürmek suçlamasıyla yargılanmıştı. Uluslararası Af Örgütü, bu davalarda da sanıkların işkenceye maruz kaldığına dair iddiaların olduğunu söylüyor.
Hükümet, Başsavcı Berekat'ın öldürülmesiyle ilgili Müslüman Kardeşler örgütünü ve Gazze'deki Hamas'ı suçluyor.
Ancak iki taraf da bu iddiayı reddediyor.
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