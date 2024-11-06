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        Haberler Dünya Ortadoğu Mısır'da eğitim helikopteri düştü: 2 subay öldü | Dış Haberler

        Mısır'da eğitim helikopteri düştü: 2 subay öldü

        Mısır ordusu, ülkenin doğu bölgesinde teknik arıza nedeniyle eğitim helikopterinin düşmesi sonucu iki subayın öldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 06:40 Güncelleme: 06.11.2024 - 06:41
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        Mısır'da eğitim helikopteri düştü: 2 subay öldü
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        Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hava Kuvvetleri'nin eğitim faaliyeti sırasında Süveyş kentinin Eş-Şalufa bölgesinde bir helikopterin "teknik arıza sonucu" düştüğü belirtildi.

        AA'nın haberine göre; eğitim helikopterinin düşmesiyle iki subayın hayatını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada konuyla ilgili soruşturmanın yürütüldüğü ve gerekli tedbirlerin alındığına işaret edildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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