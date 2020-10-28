Mısır'da Hristiyan öğrencilerden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna koreografili tepki

İspanyollar, Kovid-19'dan çok "salgını kötü yöneten" hükümet ve siyasetçilerden endişe duyuyor

AA

Mısır basınında yer alan haberlerde, İskenderiye kentinde onlarca Hristiyan öğrencinin Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki olarak, Müslüman öğrencilerle birlikte koreografiyle Arapça "Peygamberime dokunma" yazısını oluşturduğu belirtildi.

Sosyal medyada büyük ilgi gören koreografiye ait fotoğraf, "Ben Hristiyanım ve İslam'a hakareti reddediyorum" etiketiyle paylaşıldı.

Ayrıca, Mısır'da sosyal medya platformlarında Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna karşı başlatılan girişimde Arapça ve Fransızca "Ben Hristiyanım ve İslam'a hakareti reddediyorum, Müslüman, Hristiyan el ele" ibareleriyle çok sayıda paylaşım yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.