Mısır'da İhvan yetkilisine müebbet hapis

AA

Devlete ait Ahbar el-Yevm internet sitesinin haberine göre, El-Minya Ceza Mahkemesi, gıyabi yargılanan İzzet ve diğer 7 sanık hakkında müebbet, 8 sanık hakkında 5'er yıl hapis cezası verirken bir kişinin de beraatine hükmetti.

Haberde, davada yargılanan 17 sanığın rejimi devirmek için terör hücresi kurmak ve ekonomiyi sabote etmekle suçlandığı ifade edildi.

İhvan'ın avukatı tarafından davanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Mısır yerel basını 2019'da İzzet'in yurt dışında bir hastanede vefat ettiğini duyurmuştu.

İhvan sözcüsü Talat Fehmi ise Temmuz 2019'da İzzet'in öldüğü haberlerini yalanlamış ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.