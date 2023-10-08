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        Haberler Dünya Mısır'da iki İsrailli turist öldürüldü

        Mısır'da iki İsrailli turist öldürüldü

        İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Mısır'da iki İsrailli turist polis tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti, ayrıca turistlere eşlik eden Mısırlı rehber de yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 08.10.2023 - 13:05 Güncelleme: 08.10.2023 - 13:05
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        Mısır'da iki İsrailli turist öldürüldü
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        Mısır'ın İskenderiye kentinin Menşiyye bölgesinde Mısırlı bir polis tarafından açılan ateş sonucu iki İsrailli turist ve onlara eşlik eden Mısırlı rehberin hayatını kaybettiği bildirildi.

        İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İskenderiye'de bir polis tarafından açılan ateş sonucu iki İsrailli turist yaşamını yitirdi.

        Ateş açan polis ise gözaltına alındı.

        Mısır resmi makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #mısır
        #israil
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