Mısır'da kilisede çıkan yangında en az 41 kişi hayatını kaybetti

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Mısır’da Gize şehrindeki bir kilisede çıkan yangında en az 41 kişi hayatını kaybetti.

Reuters haber ajansına konuşan güvenlik kaynakları, yangın çıktığı sırada Kıpti Ebu Sifin Kilisesi’ndeki ayinde yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğunu söyledi.

Elektrik kaynaklı çıktığı düşünülen yangın, binanın giriş kapısında izdihama neden oldu.

Yetkililer, hayatını kaybedenler arasında çok sayıda çocuk olduğunu söyledi. CNN, hastane kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yaşları 3 ila 16 arasında değişen 18 çocuğun öldüğünü aktardı.

Olayda onlarca kişi de yaralandı.

İtfaiye yetkilileri yangının kesin çıkış nedenini henüz açıklamazken, yakınlardaki bir başka kilisenin papazı Farih Fahmy AFP'ye yaptığı açıklamada yangının kısa devre nedeniyle çıktığını belirtti.

Fahmy "Elektrikler kesikti ve jeneratör kullanıyorlardı. Elektrik geri geldiğinde fazla yüklenmeye neden oldu" dedi.

Reuters

Kilisede ayine katılanlardan olan Yasir Münir, Reuters'e yaptığı açıklamada, yangını ve yaşanan izdihamı şöyle anlattı:

“İnsanlar üçüncü ve dördüncü katta toplanıyordu. Ancak ikinci kattan duman yükseldiğini gördük. İnsanlar merdivenlere doğru koştu ve birbirlerinin üzerine çıktılar."

Ardından bir patlama duyduklarını belirten Münir, “Pencerelerden dışarı alevler çıkıyordu” dedi. Münir, kızıyla birlikte zemin katta olduklarından dışarı çıkabildiklerini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de başsağlığı mesajı yayımladı. Sisi orduya da kilisenin yeniden inşa edilmesi emri verdiğini açıkladı.

Savcılık, yangının çıkış nedeninin araştırılması için olay yerine ekip gönderildiğini söyledi.

Gize şehri Nil Nehri’nin batısında yer alıyor.

103 milyon nüfusa sahip Mısır’da en az 10 milyon Kıpti Hıristiyan yaşıyor.

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