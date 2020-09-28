Mısır'da Sisi yönetimine karşı protestolar devam ediyor

AA

Sosyal medya ve Mısır rejimi muhalefetinin haber sitelerine göre, akşam Giza ve Kina kentlerinde protestocu gruplar, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimine karşı gösteri düzenledi.

Mısır rejimini destekleyen medyada ise ülkede daha çok sükunetin hakim olduğu ve "Muhammed Ali'nin çağrılarına insanların aldırış etmediği" yönünde haberler yapılarak, sosyal medyadaki görüntülerin eski olduğu iddia ediliyor ancak bazı eylemcilerin cep telefonu ile çekilen görüntülerde gösterilerin tarihini ifade ediyor olması dikkati çekiyor.

Mısır dışından yayın yapan “Mükemmilin” ve “Şark” gibi farklı muhalif gruplara ait televizyon kanallarında yayımlanan haber ve görüntülerde eylemciler ile polis arasında arbede yaşandığı, polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtiliyor.

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali geçen sene de eylül ayında halkı Sisi yönetimine karşı eylem yapmaya çağırmış ve çağrısı kısmen yankı bulmuştu.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı Sisi, Kalyubiye kentinde bir petrol projesinin açılışı sırasında, "Mısırlılara değişim (yönetim) ile ilgili çağrılar yapan kişiler var. Gerçek şu ki çağrılardan kastedilen devletlerin yıkılmasıdır." dedi.